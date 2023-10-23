باستخدام المفتاح.. القبض على حارس فيلا لسرقة مشغولات ذهبية من داخلها في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط حارس "فيلا" لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها "مبالغ مالية – مشغولات ذهبية" من داخل الفيلا عمله بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مستغلاً سفر صاحب الفيلا وأسرته خارج البلاد، وتم بإرشاده ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة في فتحها.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطل لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية أثناء تواجده داخل محل للمشغولات الذهبية "محل عمله" كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بقيامه ببيع المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال المتهم وأنه قام بصهر تلك المشغولات الذهبية لإخفاء معالمها وقام بتقديم ما يماثل ويعادل المصوغات الذهبية المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.