ضبط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم 28 كيلو حشيش وبانجو في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4.500 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو" – فرد وطلقتان لذات العيار) بحوزة 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وكذا ضبط (فرد محلى وطلقتان لذات العيار) بحوزة متهم آخر، وتنفيذ 797 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

كما ضبط 3 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.