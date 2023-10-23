سقوط مستريح المواد الغذائية بعد استيلائه على 2 مليون جنيه في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغًا من (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية)، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه، ما مكنه مـن الاستيلاء على مبلغ (2 مليون جنيـه) مـن المُبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.