جمال يطلب تطليق زوجته: "بتعمل مساج للرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "جمال. ك"، 36 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر مبررًا طلبه: "قالتلي بشتغل في عيادة خاصة.. وطلعت بتعمل مساج للرجالة".

يروي الزوج تفاصيل زواجه: تزوجت من إسراء. ك"، 34 سنة، بعد علاقة عاطفية دامت 4 سنوات، فهي "بنت الجيران" وأعلم عنها كل شيء، بجانب معرفتي الكامل بأفراد أسرتها.

أضاف جمال: بعد الخطوبة تم الاتفاق على الزفاف وانتقلنا للمعيشة سوياً بمنزل أهلي، ووافقت زوجتي على كامل تفاصيل حياتي، وقضيت أسعد أيام حياتي بالشهر الأول من الزواج، وبعدها حضرت أسرتي إلى المنزل وتغير حال زوجتي وطالبتني بالنزول إلى العمل لسد وقت فراغها ولتجنب حدوث أية مشاكل مع أفراد أسرتي.

تابع الزوج: وافقت على طلبها، وذات يوم أخبرتني أنها ستذهب للعمل في عيادة خاصة، وبالفعل ظلت تعمل بهذا المكان لمدة 4 أشهر، وبعد سؤاله عن طبيعة عملها داخل العيادة كانت تتهرب الزوجة ما أثار شكوكه فبدأ في الاستفسار عن هذا المكان حتى علم أنه "مركز مساج للرجال".

يضيف الزوج: شكوت زوجي إلى أهلها بعد معرفتي بفعلتها غير اللائقة، لكن رد والدها كان "مش هتعمل كده تاني"، ما دفع الزوج لطلب الطلاق لعدم ثقته بها، لكن أسرة زوجته رفضوا إتمام إجراءات الطلاق.

يختتم الزوج: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لتطليق زوجتي، وبالفعل أقمت الدعوى رقم 803 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.