شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: دخول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بدخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح. وشهد معبر رفح تحرك شاحنات تحمل على متنها الغذاء والدواء لإنقاذ أهالى قطاع غزة المحاصر، بعد أسبوعين من التوقف على أبواب معبر رفح. وبالأمس عبرت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي معبر رفح متجهة إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.

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