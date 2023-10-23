شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المالية: صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما ترد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار التأكيد على توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS ، وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والذى يتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الحكومة تنفى إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مراحل النقل خلال العام الجارىوزير التموين: نستهدف إنشاء 17 مركزا بمصر ضمن مشروع مراكز الغذاء الخضراءوزير المالية: اليوم صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر

أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة. بلومبرج: دور مصرى محورى يعود للواجهة بعد حرب غزة

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط 308 قتلى من الجنود، ووجود 222 أسيرا في غزة، لافتا إلى أن القوات البرية نفذت غارات محدودة في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

متحدث جيش الاحتلال: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا فى غزة

سلط كاريكاتير الخليج 365 بريشة الفنان أحمد خلف الضوء على استشهاد الطفل يوسف ابن الطبيب الفلسطيني محمد حميد أبو موسى، الذى ظل يبحث عن طفله بين غرف الإنعاش والطوارئ وصولاً لثلاجة الموتى وهنا كانت الصدمة ونهاية رحلة البحث فوجد ابنه جثة هامدة وكل ما فعله أنه احتضن طفله واحتسبه عند الله شهيدًا ولم يقل سوى كلمة واحدة: "الحمد لله".

شعره كيرلى وأبيضانى وحلو.. استشهاد الطفل يوسف فى كاريكاتير الخليج 365

الهلال الأحمر الفلسطينى يؤكد استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب تهديدات إسرائيل

أكد مدير العمليات بالهلال الأحمر الفلسطيني عبد العزيز أبو عيشة استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب التهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها في أي لحظة.

رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل قتلت 1800 طفل فى غزة ونتعرض لحرب إبادة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن غزة تتعرض للقصف المستمر وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضي في المستشفيات التي شارف فيها الوقود على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي ومنع الماء والدواء والطعام عن أهالي غزة، متابعا: "ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية وأصحاب حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري وإعادة شرايين الحياة إلى أهالي غزة المحاصرين بالموت".

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً اليوم لأعضاء المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنة الأولمبية. وتعقد الجلسة بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الاثنين، حيث تم اعتماد النتيجة أمس من جانب اللجنة الأولمبية، على أن يتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا فى الرابعة عصر اليوم.

مجلس الزمالك يجتمع اليوم لأول مرة بعد اعتماد نتيجة الانتخابات من الأولمبية

صلاح السعدني يحتفل اليوم بعيد ميلاده.. محطات فى حياة عمدة الدراما المصرية

يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدنى، اليوم الاثنين 23 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 80 حيث أنه من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للثميل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.