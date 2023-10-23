شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المالية: صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مراحل النقل خلال العام الجارى
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما ترد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة.
متحدث جيش الاحتلال: 308 قتلى من الجنود و222 أسيرا فى غزة
شعره كيرلى وأبيضانى وحلو.. استشهاد الطفل يوسف فى كاريكاتير الخليج 365
الهلال الأحمر الفلسطينى يؤكد استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب تهديدات إسرائيل
أكد مدير العمليات بالهلال الأحمر الفلسطيني عبد العزيز أبو عيشة استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب التهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها في أي لحظة.
رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل قتلت 1800 طفل فى غزة ونتعرض لحرب إبادة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن غزة تتعرض للقصف المستمر وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضي في المستشفيات التي شارف فيها الوقود على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي ومنع الماء والدواء والطعام عن أهالي غزة، متابعا: "ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية وأصحاب حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري وإعادة شرايين الحياة إلى أهالي غزة المحاصرين بالموت".
مجلس الزمالك يجتمع اليوم لأول مرة بعد اعتماد نتيجة الانتخابات من الأولمبية
صلاح السعدني يحتفل اليوم بعيد ميلاده.. محطات فى حياة عمدة الدراما المصرية
يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدنى، اليوم الاثنين 23 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 80 حيث أنه من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للثميل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.
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