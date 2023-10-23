شكرا لقرائتكم خبر عن أمل لمرضى سرطان البروستاتا.. أقراص تغير مسار مرضى الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن مجموعة أدوية جديدة تجلب الأمل في العلاج للرجال المصابين بسرطان البروستاتا في مراحله النهائية، 7 أقراص يوميًا أخرجت آندى، 51 عامًا، من حافة الموت، تم منح آندى ويليس، شريان الحياة بعد تشخيص إصابته بـ سرطان البروستاتا .



القضاء على سرطان البروستاتا

وأضافت الصحيفة، أن رجل لم يبق له سوى سنوات للعيش بعد أن تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا العدوانى وغير القابل للشفاء، وهو الآن على وشك أن يصبح خاليًا من الورم بعد أشهر فقط من بدء العلاج الدوائى الثوري.

فى أبريل، أصبح آندى ويليس من أوائل الأشخاص الذين تلقوا العلاج التجريبى على الإطلاق بعد أن قيل لهم أن السرطان فى مرحلة متقدمة جدًا بحيث لا يمكن العلاج التقليدى، ويتناول الآن الرجل البالغ من العمر 51 عامًا 7 أقراص يوميًا – دون آثار جانبية، والأهم من ذلك، أن عمليات المسح تكشف أنه اصبح خاليا من مرض السرطان ولا يمكن اكتشافه حاليا.

يقول آندى، أتيحت لى فرصة تناول هذا الدواء كنت مريضا وضعيفا، وفى غضون أسابيع من بدء العلاج، خف الألم واكتسبت المزيد من الطاقة، أشعر وكأننى استعدت حياتي.

الدواء الجديد، المسمى AZD5305، هو نوع من الأقراص المتطورة المعروفة باسم مثبط بوليميريز بولى أدينوزين ثنائى فوسفات الريبوز (PARP)، المصمم لقتل الخلايا السرطانية عن طريق منعها من الإصلاح الذاتي.

تمت الموافقة على مثبط آخر لـ PARP، يسمى olaparib، وهو الإسم العلمى للعقار، لبعض مرضى NHS المصابين بسرطان البروستاتا وسرطان الثدى فى وقت سابق من هذا العام، ويستخدم الدواء الذى يغير قواعد اللعبة أيضًا فى علاج عدد من الأشكال الأخرى للمرض، بما فى ذلك سرطان المبيض وقناة فالوب

مع ذلك، فإن حوالى نصف المرضى الذين يتناولون أولاباريب سيعانون من فقر الدم - حيث يؤدى انخفاض مستوى خلايا الدم الحمراء إلى التعب ويقلل من فعالية علاج السرطان، يجب على جميع الأشخاص الذين يتناولون أولاباريب تقريبًا والذين يصابون بالحالة أن يتوقفوا عن تناول الدواء.

لكن تم تصميم AZD5305 لتقليل خطر الإصابة بفقر الدم بشكل كبير، مما يكشف عن خيار جديد لهذه المجموعة.

يقول الدكتور أندرو هدسون، استشارى الأورام السريرية فى مؤسسة Christie NHS Foundation Trust فى مانشستر: "لقد أثبتت مثبطات PARP، مثل أولاباريب، نجاحها الكبير لمرضى السرطان، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض متقدم"، لكنه يحمل مخاطر عالية من الآثار الجانبية،" يهاجم أولاباريب أيضًا البروتينات الموجودة فى نخاع العظام، حيث يتم إنتاج خلايا الدم، وليس هناك الكثير مما يمكننا فعله للحد من مخاطر ذلك.

ومع ذلك، لا يبدو أن AZD5305 يفعل ذلك، كما يوضح الدكتور هدسون: "نأمل أن يساعد المرضى الأصغر سنًا المصابين بسرطان البروستاتا العدوانى فى الحصول على نوعية حياة أفضل".

يعد سرطان البروستاتا هو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض بين الرجال، حيث يتم تشخيص 52000 حالة جديدة كل عام، تحدث الأغلبية عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من بطىء فى الحركة، لن يحتاج العديد من المرضى إلى العلاج أبدًا لأن المرض لا يهدد صحتهم.

ومع ذلك، فإن حوالى عُشر المرضى لديهم شكل عدوانى من المرض، والذى، حتى عند اكتشافه مبكرًا، ينتشر بسرعة ويصبح مميتًا بسرعة، وعادة ما يكون سرطان البروستاتا وراثيا - وينجم عن عيوب فى جينات المصابين - ويصيب الرجال الأصغر سنا، ويشكل هؤلاء المرضى نسبة كبيرة من حوالى 12 ألف بريطانى يموتون بسبب سرطان البروستاتا كل عام، يعيش حوالى نصف الرجال المصابين بسرطان البروستاتا المتقدم لمدة تقل عن 5 سنوات.

فى أبريل، أتيحت الفرصة للمرضى الذين يعانون من نوع معين من سرطان البروستاتا العدوانى الوراثى، الناجم عن طفرة جين BRCA، لتلقى فرصة الحصول على أولاباريب، ويزعم الخبراء أن هناك أشخاصًا آخرين مصابين بأشكال وراثية من السرطان يمكن أن يستفيدوا أيضًا فى النهاية، يقول الدكتور هدسون: "نعلم من الدراسات أن المرضى الذين يعانون من تلف الحمض النووى يستجيبون بشكل أفضل لمثبطات PARP" "BRCA هو أحد الأمثلة على ذلك."

تم تصميم عقار AZD5305 ليتم تناوله يوميًا إلى جانب حبة أخرى تسمى إنزالوتاميد، والتى تمنع تأثير هرمون التستوستيرون على خلايا سرطان البروستاتا.

خلال المرحلة المبكرة من التجربة، التى تجرى فى مؤسسة Christie NHS Foundation Trust ومستشفيات أخرى حول العالم، يتلقى عدد صغير من مرضى سرطان البروستاتا الدواء من أجل تحليل خطر الإصابة بفقر الدم، إذا أظهرت التجربة أن الدواء يقلل بشكل كبير من حدوثه، فإن الخطوة التالية ستكون تجربة أكبر لتحديد ما إذا كان من الممكن تقديمه للمرضى كبديل لأولاباريب.

يقول الدكتور هدسون أنه على الرغم من أنه من السابق لأوانه استنتاج ما إذا كان الدواء سيكون متاحًا فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلا أنه فوجئ باستجابة آندي.

وأضاف، "إنه بالتأكيد أفضل مما كنا نتوقعه لو كان يتناول إنزالوتاميد فقط، والأهم من ذلك أنه لم يعانى من أى آثار جانبية خطيرة، موضحا، إننا ندخل حقبة جديدة لعلاج سرطانات البروستاتا العدوانية، وذلك بفضل أدوية مثل مثبطات PARP، حيث يعيش هؤلاء المرضى الآن لعدد من السنوات، ويستمرون فى العمل ويعيشون حياة طبيعية إلى حد ما.

ولكن هذا يتوقف على عدم تعرضهم لآثار جانبية، بما فى ذلك فقر الدم، أن الدواء الذى يمكن أن يساعد فى تجنب هذا الخطر من شأنه أن يحدث فرقًا كبيرًا، والأهم من ذلك، أن عمليات المسح واختبارات الدم تكشف أن السرطان قد تقلص إلى درجة أنه لا يمكن اكتشافه تقريبًا.