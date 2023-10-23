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شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تعلن تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز
وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك الأنظة وكانت كالتالى..
1- منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.
2-التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.
3- التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية.
4- التقسيط على سنتين بدون فوائد.
5-يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 4.5 جنيها ويعادل لتر من البنزين.
6-بذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن.
تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز
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