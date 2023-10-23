شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وطقس معتدل.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد أجواء مستقرة معتدلة بأغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، كما يلى:

- طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

- طقس يميل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- شبورة مائية فى الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

- الملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

- من الخميس 26 أكتوبر إلى السبت 28 أكتوبر فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد

ويشهد اليوم الإثنين، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.