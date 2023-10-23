انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة.. صور

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الإثنين، فى القاهرة، جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزارى بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

يأتى ذلك فى إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا فى القاهرة ثم أديس أبابا عبر الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فى أعقاب لقاء قيادتى مصر وإثيوبيا فى 13 يوليو من العام الجاري.