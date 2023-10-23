شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعقد ندوة حول مشروع المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الثلاثاء ندوة حول "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعم بالتكنولوجيا" بالتعاون مع اليونسكو بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أعلنت عن انطلاق مشروع "المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا للجميع" فيما أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام التعليم الجديد 2.0 يعتمد على دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، من خلال توفير مصادر التعلم الرقمية المتعددة، ومنصات التعلم، مما ساهم فى إتاحة التعليم للجميع وتحقيق الجودة المطلوبة فى العملية التعليمية، لافتا إلى أنه تحول دور المعلم من مقدم للمعلومات إلى موجه لمصادر التعلم الرقمية المتعددة وميسر للعملية التعليمية، ومساعدة كل طالب للوصول لتعلم جيد.

ويهدف مشروع المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا إلى تعزيز التحول الرقمى للتعليم ودعم الدول الأعضاء فى اليونسكو فى بناء أنظمة تعليمية مرنة يمكنها تحمل الأزمات التى تحدث على الصعيد العالمى مثل جائحة كورونا كما تساعد المبادرة التى يتم تطبيقها فى العديد من البلدان على تعزيز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم.