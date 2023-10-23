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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على 6 مهن لفتيات الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
واوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، ان التدريب المجانى يتضمن برامج تدريبية على مهن : التجميل وتصفيف الشعر ، وصيانة المحمول ،وصيانة الحاسب الآلي ، والخياطة والتفصيل ، والتطريز والمشغولات اليدوية والنحاسية ،والمشغولات الجلدية ، وصناعة الإكسسوارات ، كما تكون مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، و 20 يوماً للتدريب العملي لكل تخصص أو حرفة ، وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، كما تحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية، كما ان التدريب تفاعلي، بالحضور الشخصي..كما يمكن التسجيل للحصول على الدورات من خلال الرابط الإلكترونى التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 .
ورات تدريبية مجانية على 6 مهن لفتيات الإسكندرية
دورات تدريبية مجانية
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