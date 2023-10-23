وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على 6 مهن لفتيات الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فتح باب التسجيل للحصول على دورات تدريبية مجانية للفتيات من الجنسين على 6 مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، ضمن مشروع تدريب مهني لــ 300 سيدة على مهن يحتاجها سوق العمل بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة، وفي إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،ومنظمة العمل الدولية، "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"،وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب على املهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، مع ضرورة التأكيد على تمكين المراة إقتصادياً وتأهيلها وتدريبها للمشاركة فى عمليات التنمية كعنصر فعال وتوفير برامج تدريبية مناسبة لها تساعدها فى الحصول على فرصة عمل لائقة او بدء مشروع صغير خاص بها.

واوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، ان التدريب المجانى يتضمن برامج تدريبية على مهن : التجميل وتصفيف الشعر ، وصيانة المحمول ،وصيانة الحاسب الآلي ، والخياطة والتفصيل ، والتطريز والمشغولات اليدوية والنحاسية ،والمشغولات الجلدية ، وصناعة الإكسسوارات ، كما تكون مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، و 20 يوماً للتدريب العملي لكل تخصص أو حرفة ، وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، كما تحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية، كما ان التدريب تفاعلي، بالحضور الشخصي..كما يمكن التسجيل للحصول على الدورات من خلال الرابط الإلكترونى التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 .



ورات تدريبية مجانية على 6 مهن لفتيات الإسكندرية