شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير فحوص الزواج قبل عقد القران بـ6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج من أجل زواج آمن وأسرة سليمة خالية من الأمراض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب إجراء الفحوصات الطبية قبل 6 أشهر من الزواج واستلام النتائج خلال أسبوعين من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى: -

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن استلام النتائج الخاصة بالفحص للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل من الطرفين، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات من 9 إلى 2 ظهرا.