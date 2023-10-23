شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: اختبار لمهارات اللغة العربية لطلبة المرحلة الابتدائية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
- تشكيل لجنة من الخبراء المعنيين متعددة مع الاستعانة بالخبرات الدولية.
- لا بد أن تكون اللجنة تدرس جميع التجاب و الجلسات لتحقيق النتائج.
- دراسة أدوات التقييم المختلفة كأدوات تشخيصية بمدى ضعف وحجم اللغة العربية و اختبار أنسب للأدوات من حيث التطبيق.
- إعداد تجريب هذه الأدوات بداية من الفصل الدراسي الثاني بالاشتراك مع مركز القومي للامتحانات، والعام الدراسي القادم بعد اختبار هذه التجارب هذه الادوات تسمى اجراءات و برامج مناسبة.
- عمل اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية بداية من العام الدراسي المقبل 2024-2025، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف، مع تدريب المعلمين على هذا التطبيق.
- نتائج الاختبار المسحي تكون كاشفة لمعرفة خلل القراءة و الكتابة بين الطلاب، والنتائج ستكون على مستوى للمديريات.
- تطبيق هذه الادوات من خلال البرامج بكافة أنواعها مثل البرنامج الاثرائية و اتخاذ قرار استخدام اللغة الفصيحه في المدارس.
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