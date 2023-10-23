شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنا مع أهل غزة.. منظمة خريجى الأزهر تنظم حملة تبرع بالدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية من أجل رفع المعاناة من الشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة، الذي يتعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة من الاحتلال إسرائيلى، قام أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتظاهرة تحمل في طياتها الوقوف إلى جانب أهلهم في غزة؛ حيث نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع إدارة طوارئ بنك الدم بمستشفى الحسين الجامعي، شارك في هذه الحملة عدد كبير من طلاب مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث تبرعوا بالدم استجابة لنداء واجب الوقت.

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن هذه الحملة للتبرع بالدم تأتي في وقت عصيب يستلزم تجلي المسئولية الإنسانية لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني بالتبرع بكل نقطة دم للمساعدة في علاج جرحاهم ومصابيهم.