شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل لمتابعة الانضباط الإدارى بإدارة بولاق الدكرور التعليمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يرافقها أمل مبروك مدير عام التعليم العام، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، صباح اليوم الإثنين، في قافلة تعليمية إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل "ابتدائي – إعدادي – ثانوي".

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.

استهدفت القافلة متابعة سير العمليّة التعليمية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية لمتابعة السجلات، وذلك بحضور مديري المراحل وموجهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي، وعاطف إبراهيم مدير عام الإدارة، وخالد عباس وكيل الإدارة.

وأصدرت وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، تعليماتهما بضرورة إزالة السلبيات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحل المشكلات التي تعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.