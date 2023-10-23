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مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات من تركيا ومنظمة الصحة العالمية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش الجوى اليوم طائرتى شحن مساعدات لغزة قادمتين من تركيا، ومن دبى تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلت وهى 20.5 طن وقت من تركيا.

وتضمنت مستلزمات طبية وبعض المساعدات الغذائية، ونقلت الطائرة التابعة لمنظمة الصحة كلها 9,4 طن معدات طبية.

وسبق واستقبل مطار العريش شحنة مساعدات قادمة من العراق تضمنت 9 طن مواد غذائية، وطائرة مساعدات قادمة من الكويت وتضمنت 40 طنا من المواد الغذائية والطبية وثلاث سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر الكويتى والجمعيةالكويتية للإغاثة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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