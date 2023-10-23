مد أجل النطق بالحكم على متهم بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لـ21 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أيمن محمود سعد عبد الرحمن والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 21 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

جدير بالذكر أن المتهمين جميعا صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.