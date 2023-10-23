مستشار "أبومازن" لـ "الخليج 365": الشعب الفلسطيني يُذبح ولن نترك أرضنا مهما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، الدكتور محمد الهباش، إن فلسطين هي قضية العرب، مشددا على أن تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأضاف الهباش في تصريحات لمصراوي، أن الشعب الفلسطيني يتم ذبحه والمستشفيات يتم قصفها، ولن يتركوا أرضهم مهما حدث معهم، وستبقى فلسطين إلى الأبد.

وشدد مستشار الرئيس محمود عباس أبو مازن، على أن الشعب الفلسطيني سيظل رافعا راية الصمود والإصرار، ومتمسكا بحقها في الحياة والحرية، مضيفا:"نصلي قريبا بإذن الله في القدس، والاحتلال إلى زوال".

وأشار الهباش، إلى أن مصر لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية، وكانت وما زالت من من أشد الداعمين لها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة محاولات القضية الفلسطينية، موجها التحية للشعب المصري على وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني.