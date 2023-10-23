وزيرالتموين: سنتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لرفع سعر توريد القمح المحلي للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، اليوم، أن الوزارة سوف تتقدم غدًا الثلاثاء الي مجلس الوزراء لاعتماد زيادة جديدة في أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم القادم .

جاء ذلك في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD .

واشار الوزير إلى أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي حتي 5 أشهر قادمة،لافتا الي أن الحكومة تسعي دائما الي تقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة .

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر تكفي حتي 4 أشهر قادمة وبالنسبة للأرز فهو يكفي لمدة 3 أشهر والزيت يكفي لمدة 6 أشهر، مؤكدا ان الدولة تسعي دائما لتامين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بشكل مستمر.