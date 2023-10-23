الصحة الفلسطينية: نجري الجراحات دون تخدير لعدم وجود مستلزمات طبية بالمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، "يوجد أكثر من 5 آلاف شهيد، وخروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي"

وتابع القدرة اليوم الإثنين، "نقوم بإجراء الجراحات دون تخدير؛ بسبب عدم وجود مستلزمات طبية في المستشفيات بغزة"

ولفت إلى وجود "أكثر من 7 آلاف مصاب يواجهون خطر الوفاة، بسبب عدم وصول المساعدات حتى الآن"

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي وسع دائرة الاستهداف لتجمعات المواطنين في الأسواق ودور العبادة والمخابز والمطاعم"

وأشار إلى استشهاد نحو 57 من الطواقم الطبية، وتدمير 25 سيارة إسعاف في القصف الإسرائيلي على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستخدم أسلحة في القصف تؤدي إلى حروق بنسبة 70 % إلى 100٪

وبحسب الصحة الفلسطينية ارتكب الاحتلال 23 مجزرة في الساعات الماضية، راح ضحيتها 436 شهيدًا منهم 182 طفلًا.

ووصل ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة إضافة إلى 15273 مصابًا، فضلًا عن تلقي وزارة الصحة 1500 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.