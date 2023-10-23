رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيان عملي لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى القواعد الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى القواعد الجوية باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائى المتطورة، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبحسب بيان، بدأ البيان بكلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للقوات الجوية وتوفير جميع الإمكانيات بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

أعقب ذلك تقديم ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، بالإضافة إلى التنفيذ العملي لعدد من المراحل، والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة والقدرة على التعامل مع أحدث وسائل ومعدات التطهير الكيميائي.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها في الإرتقاء بمستوى الكفاءة القتالية.

وأشاد بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان، مما عكس مستوى الاستعداد القتالي العالي والاحترافية في تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان قادة من القوات المسلحة.