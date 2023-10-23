شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.