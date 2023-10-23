شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق: عدم تدخل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين موقف غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، محمد فايق، أن عدم تدخل المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم بفلسطين وحماية المدنيين، هو موقف غير مسبوق ويضع مسئولية خاصة على كل الدول التي تقف ضد قرار الوقف الفوري لإطلاق النار وتعطي الضوء الأخضر لإسرائيل في الاستمرار بالقتل والإبادة والدمار تحت ذريعة "الدفاع عن النفس".

وأضاف محمد فايق - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أن إصرار القوات الإسرائيلية على عمليات القتل الجنونية ضد المدنيين الفلسطينيين والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أن يتدخل المجتمع الدولي هو أمر مقلق وخطير ينذر باتساع دائرة العنف و يهدد الاستقرار بمختلف دول العالم لاسيما في ظل غياب الحق والعدل.

ونبه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق بأن القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الجنائي الدولي، هي كلها قوانين صدرت من أجل حماية البشر جميعًا وكل الشعوب ولا يجوز أن يستثنى الإنسان الفلسطيني من هذه الحقوق وإلا عدنا إلى قوانين وممارسات العنصرية البغيضة .

وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية شعب فلسطين ليس فقط لإنقاذ الفلسطينيين ولكن أيضًا لإنقاذ ما تبقى من ثقة في القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان و التي أصبحت تنتهك بشكل خطير، ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وحذر محمد فايق من مخطط تهجير الفلسطينيين من وطنهم، مشددًا على الأهمية القصوى لتكاتف الدول والشعوب المحبة للسلام للعمل على تفكيك هذا المشروع و التصدي للمحاولات الجنونية لطرد شعب من أرضه واغتصاب حقوقه المشروعة.