موعد المشتغلين وقرارات لتحت التمرين.. إجراءات جديدة للجنة القيد بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إن لجنة القيد اجتمعت خلال اليوم الاثنين، وقررت عدة قرارات تتعلق بلجنة تحت التمرين والمشتغلين.

وقال إن القرارات تمثلت في:

- قررنا تأجيل استلام الأرشيف الخاص بالصحفيين المتقدمين للجنة التمرين لحين إعلان الأسماء أو عند طلبها، حتى يتم إعداد مكان يتسع لجميع الأرشيف بطريقة منظمة.

- الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة، طلبت اللجنة من وكيل النقابة للتسويات تقارير حول موقف الشكاوى التي حولها للمجلس أو التي تلقاها النقيب مباشرة.

- قررت اللجنة ان من حصل على قرارات من لجنة القيد الاستئتنافي وتم تاجيل قبوله سيتاح له التقدم لاول لجنة بشرط الحصول على الدورات المقررة للجنة تحت التمرين.

- فتح باب النقل لجدول المشتغلين من ١٤ نوفمبر حتى ٢١ نوفمبر.

- اللجنة تعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل مع وكيل النقابة للتدريب، للاتفاق حول آليات الدورات التدريبية المؤهلة للقيد.