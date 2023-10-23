تُنفذ على مرحلتين.. ننشر أسماء 49 محطة للأتويس الترددي على الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستمر وزارة النقل في متابعة تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي "BRT" على الطريق الدائري من خلال مجموعة شركات محلية.

وبحسب تصريحات ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، لـ "الخليج 365" فإن مشروع الأتوبيس الترددي يتكون من إجمالي 49 محطة.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى 36 محطة فيما تضم المرحلة الثانية 13 محطة.

وفيما يلي ننشر أسماء محطات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي:

أولا: محطات المرحلة الأولى:

1- محطة عدلي منصور

2- موقف العاشر/ السلام

3- الفريق إبراهيم العرابي

4- مؤسسة الزكاة

5- القلج

6- المرج

7- الخصوص

8-مسطرد

9- بهتيم

10- شبرا/ بنها

11- الشرقاوية

12- إسكندرية الزراعي

13- الملك فيصل

14- الهرم

15- ترسا

16- عمرون بن العاص

17- الطالبية

18- البحر الأعظم

19- الزهراء

20- الإمامين

21- شارع الجزائر

22- الأوتوستراد

23- المقطم

24- كارفور المعادي

25- النساجون الشرقيون

26- طريق السخنة

27- الجولف

28- المشير طنطاوي

29- أكاديمية الشرطة

30- طريق السويس

31- إسكندرية الصحراوي

32- مدخل أكتوبر

33- تقاطع الفيوم

34- المنصورية

35- العمرانية

36- طريق بلبيس

فيما جاءت محطات المرحلة الثانية على النحو التالي:

1- باسوس

2- الوراق

3- تحيا مصر

4- مترو إمبابة

5- أحمد عرابي

6- أرض اللواء

7- البراجيل

8- محور 26 يوليو

9- المعتمدية

10- رنين

11- صفط اللبن

12- منشية البكاري

13- مسجد المدينة