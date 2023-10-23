"الوطنية للصحافة" تعلن صرف العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة براتب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، اليوم الاثنين، قراراً بصرف العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة شهرياً لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين، إداريين، عمال) بفئة مالية مقطوعة بقيمة 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) اعتباراً من راتب أكتوبر 2023، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي -في تصريح صحفي- إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.