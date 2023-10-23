حدث في 8 ساعات|السيسي يستقبل وفدًا من "الشيوخ الأمريكي".. ووفاة شيخ المبتهلين عبدالرحيم دويدار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها التقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي، وكشفت الحكومة حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: نرفض التهجير القسري لأهالي غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

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أحد أشهر نجوم الإذاعة والتلفزيون.. وفاة شيخ المبتهلين عبدالرحيم دويدار

توفي الشيخ عبدالرحيم دويدار أحد أشهر المبتهلين بالإذاعة والتلفزيون، قبل قليل، بعد صراع مع المرض.

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الرئيس السيسي يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي

استقبل الرئيس السيسي وفدا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي.

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"السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـ

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن حصة مصر من تأشيرات الحج لموسم 1445 هـ، تزيد عن العام السابق.

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هل ترتفع مقدمات الحجز لأداء رحلات الحج 1445هـ؟.. "عضو الغرفة" يُجيب

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه ثبات مقدمات الحجز، تأتي تحت الدراسة في الضوابط المنظمة لرحلات الحج للموسم الجديد 1445هـ.

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وفاة الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بعد صراع مع المرض

تُوفي اليوم الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري.

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الحكومة توضح حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، غير صحيح.

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وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": 10 محطات محولات جاهزة للافتتاح لخدمة المشروعات القومية الاستراتيجية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك 10 محطات محولات جاهزة للافتتاح والعمل لتلبية متطلبات المشروعات التنموية؛ خصوصًا الزراعية، في جنوب الوادي بتوشكى والعوينات.

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مرصد الأزهر: الاحتلال يدمر 31 مسجدًا ويقصف 3 كنائس خلال 16 يومًا

أكد مرصد الأزهر، أن المساجد كان لها نصيب كبير من الدمار الهائل الذي تشهده غزة جراء القصف الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له القطاع المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، والتي من الممكن وصفها بـ"حرب إبادة"، حيث قام الاحتلال بتدمير 31 مسجدًا بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير عشرات المساجد الأخرى بشكل جزئي.

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المفتي يشكل لجانا متخصصة للإشراف على تطبيق توصيات المؤتمر الثامن للإفتاء

قال الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتا والأمانة العامة، تحولوا إلى خلية نحل من أجل تنفيذ توصيات البيان الختامي للمؤتمر العالمي الثامن الذي انتهت أعماله الخميس الماضي، الموافق 19 أكتوبر، بمشاركة مائة دولة، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" برعاية الرئيس اعبد الفتاح السيسي.

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دخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل؛ بدخول دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

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وزير الأوقاف يوجه رسالة لحكماء العالم والمؤسسات الدولية بشأن حرب غزة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة إلى حكماء العالم ومؤسساته الدولية، بشأن الأوضاع في غزة.

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قيمتها 600 ألف جنيه.. "التمثيل العمالي" ينجح في إعادة مستحقات مصريين بالكويت

أعلنت وزارة العمل عن نجاح مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في صرف وثيقة التأمين رقم 33525 بمبلغ وقدره 3315 دينار كويتي بما يعادل 331 ألفا و353 جنيها تقريبا.

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بالصور.. تدشين معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بأستراليا من متحف الحضارة

انطلق منذ قليل، مؤتمر صحفي حول افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تنطلق محطته الرابعة في أستراليا.

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