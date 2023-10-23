الهيئة الوطنية للانتخابات تقبل طلبات الترشح الأربعة للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، قبول الطلبات المقدمة إليها من 4 من طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة فحص طلبات الترشح المشكلة من الهيئة.

والمرشحون الأربعة هم كل من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات – في بيان لها اليوم – أن لجنة فحص طلبات الترشح كانت قد خلصت في تقرير شامل أعدته وقامت برفعه إلى مجلس إدارة الهيئة، إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة، للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون، بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النو