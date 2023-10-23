ضبط عامل في القاهرة لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته عملات أجنبية ومحلية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (عامل بمحل أجهزة كهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي لحسابه الشخصي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.