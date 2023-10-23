شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يلتقي سفير تركيا بمصر للتعاون فى إيصال الإغاثات الطبية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور سلامي كيلج، مساعد وزير الصحة التركي للعلاقات الصحة الخارجية، والدكتور إيراي شينار، مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في إيصال الإغاثات الطبية لأهالي غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير التركي، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون من أجل هدف إنساني، وهو إيصال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي غزة.

وأشار "عبدالغفار" إلى استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج، كما يمكن تعزيز المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.

ولفت “عبدالغفار” إلى أن وزارة الصحة التركية سترسل اليوم 3 طائرات محملة بالمساعدات الإسعافية والمستلزمات الطبية والأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، تمهيدا لإرسالها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

وفي ذات السياق، التقى وزير الصحة والسكان، في غرفة أزمات وطوارئ وزارة الصحة بفريق من الأطباء الأتراك، الراغبين في المشاركة مع زملائهم المصريين، العمل في مستشفيات شمال سيناء اليوم، ووجه لهم الشكر على رسالتهم النبيلة وغايتهم الإنسانية في مساعدة أهالي غزة المنكوبين وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم، كما أطلعهم على خطة وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة لمواطني غزة وعلى المستشفيات المشاركة في الخطة،.

ومن جانبه، أعرب السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء المصريين لإيصال المساعدات التركية إلى مواطني غزة، مشيرا إلى أن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، والدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.