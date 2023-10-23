شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع المحطة بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب التنفيذ في أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحطة بالوحدة المحلية بالجلاتمة التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تعرقل أعمال التطوير ورصف الطريق ضمن خطة تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بالعام المالي الجاري، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، منبهاً بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد يوم الجمعة الماضي، أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع ناهيا بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للانتهاء منها.

وشملت جولة المحافظ متابعة أعمال رفع كفاءة كوبرى ناهيا المار أعلى شارع السودان والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية، والذى يشهد تركيب سور خرسانى لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير.