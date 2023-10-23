شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لمشتقات البلازما": فحص طبى شامل للمتبرعين وفقا للأبحاث العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الاستراتيجى للمشروع القومى لمشتقات البلازما: يخضع المتبرع بالبلازما لفحص طبي شامل وتحاليل معملية بانتظام للاطمئنان على صحته ولضمان تأهله للتبرع ووفقا للأبحاث العلمية، فإن التبرع بالبلازما بانتظام يحسن الحالة الصحية العامة، وله تأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول وضغط الدم، كما أنه يوجد حافز مادي لتعويض المتبرعين عن وقتهم ونفقات تنقلاتهم وفقا للقانون.

وعن الاختبارات التي يتم إجراؤها للمتبرع أوضح الدكتور أحمد سراج أنه يوجد ضمن المشروع معمل مركزي مجهز بأحدث الأجهزة المعملية ويقوم بإجراء الاختبارات للمتبرعين بصفة دورية ومنها اختبار نسبة البروتينات بالدم واختبارات الفيروسات الكبدية والإيدز لضمان سلامة المتبرع وسلامة وجودة المنتج النهائي.

وحول شروط التبرع بالبلازما قال مدير التخطيط الاستراتيجى : تخضع عملية قبول أو رفض المتبرع لمعايير دولية يتم الالتزام بها وتشمل على سبيل المثال السن بين 18 و 60 عاما، الوزن بحد أدنى 50 كجم وأن يكون سليم صحيا بعد اجتياز الفحص الطبي والمعملي.