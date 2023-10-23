شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: قطع العلاج مبكرا قد يؤدى إلى عودة الأعراض أو تفاقم الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن قطع العلاج مبكرا قد يؤدى إلي عودة الأعراض أو تفاقم الحالة.

وأكدت وزارة الصحة أنه لضمان فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية يجب اتباع مجموعة من النصائح التالية:- ​

1-الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكترونى الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية.

2 - متابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة : www.edaegypt.gov.eg​

3 - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.

4-عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعى.​

5 - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات.

6 - ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة .​