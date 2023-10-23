شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت يشيد بدور مصر ويؤكد: الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة يستمر 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير دولة الكويت بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم عن الشكر للسلطات المصرية التى وفرت كل السبل والتسهيلات لإيصال المساعدات الكويتية التى وصلت صباح اليوم مطار العريش إلى المحتاجين فى غزة، مثمنا جهود القيادة الداعمة للقضية الفلسطينية ومؤكدا أن نصرة مصر لشقيقاتها من الدول العربية مستمدة من مواقف عروبية أصيلة.

وأوضح الغانم أن المساعدات الكويتية ستصل تباعا عبر جسر جوى على مدى خمسة أيام مساهمة من الكويت فى التخفيف من معاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة الذى يتعرض لعدوان إسرائيلى لم يتوقف منذ أكثر من أسبوعين.

وقال فى تصريحات لدى استقباله طائرة المساعدات الكويتية إن تقديم هذه المساعدات للشعب الفلسطينى يأتى تنفيذا لأمر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وبتوجيهات مباشرة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى العهد، موضحا أن الشحنة تشمل مواد إغاثة ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف بالتعاون مع القوة الجوية ووزارة الصحة والهلال الاحمر والجمعية الكويتية للإغاثة، إضافة إلى جمعيات ومؤسسات خيرية وإنسانية فى دولة الكويت.

وأضاف أن المبادرة بتقديم مساعدات إغاثية إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة تأتى انطلاقا من موقف الكويت المبدئى والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين فى غزة للتخفيف عنهم من آثار العدوان الاسرائيلى، مشيرا إلى أن المسؤولية الإنسانية تحتم علينا وعلى المجتمع الدولى الوقوف إلى جانب الاشقاء فى غزة.



السفير الكويتي