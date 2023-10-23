أخبار مصر.. طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى لقيادات الكونجرس الأمريكى: نرفض استهداف المدنيين وسياسات العقاب الجماعى للفلسطينيين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى رأسهم السيناتور "ليندساي جراهام"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، انطلاقاً من متانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة.
أكد وفد الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأولوية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مثمناً المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مع الإشارة إلى أن مصر تعد الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادى، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وإيهاب رزق، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للتعليم والأغذية والزراعة، والدكتور محمد الشرقاوى، مساعد وزير التعليم العالى، والمستشار شريف مجدى، المستشار القانونى لوزير التعليم العالي.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري سوف يتوجه اليوم الاثنين إلى نيويورك، للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما ترد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
أشاد تقرير لوكالة بلومبرج بالدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في الوقت الحالي فيما يخص القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن قمة القاهرة للسلام أعادت إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه القيادة المصرية في ملفات عدة.
شعره كيرلى وأبيضانى وحلو.. استشهاد الطفل يوسف فى كاريكاتير الخليج 365
الهلال الأحمر الفلسطينى يؤكد استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب تهديدات إسرائيل
أكد مدير العمليات بالهلال الأحمر الفلسطيني عبد العزيز أبو عيشة استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب التهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها في أي لحظة.
رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل قتلت 1800 طفل فى غزة ونتعرض لحرب إبادة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن غزة تتعرض للقصف المستمر وشبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضي في المستشفيات التي شارف فيها الوقود على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي ومنع الماء والدواء والطعام عن أهالي غزة، متابعا: "ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية وأصحاب حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري وإعادة شرايين الحياة إلى أهالي غزة المحاصرين بالموت".
مجلس الزمالك يجتمع اليوم لأول مرة بعد اعتماد نتيجة الانتخابات من الأولمبية
الحبس 3 سنوات لزوج مذيعة شهيرة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عقر كلب
عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم الإثنين زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك، نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 بالحبس 3 سنوات وسنتين لمديرة منزلها في واقعة مصرع جارهم مدير بنك بسبب عقر كلب.
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ5087 شهيدا
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 5087 شخصا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنا إضافة إلى إصابة 15273 مواطنا بجراح مختلفة.
وكيل أحمد فتوح: لا توجد مفاوضات مع الأهلى.. ورغبة اللاعب البقاء فى الزمالك
طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 31 درجة
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