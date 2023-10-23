شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تعالجها أدوية البلازما.. القومى لمشتقات البلازما يوضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة المشروع القومى لمشتقات البلازما عن الأمراض التي تعالجها أدوية البلازما، حيث إن الألبومين البشري يستخدم في أقسام الطوارئ والجراحات الكبرى بعلاج صدمات النزيف، وكذلك الحروق وبعض أمراض الكلى والكبد وكذلك العمليات الكبرى مثل جراحات القلب وزراعة الكبد والرعاية المركزة أما الأجسام المناعية المضادة فتستخدم لأمراض نقص المناعة الأولية والثانوية وبعض الأمراض العصبية.

وبالنسبة لفاكتور 8 يستخدم لعلاج مرض الهيموفيليا (النزف الوراثي).

وحول أهداف المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، قالت إدارة المشروع نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى دعم النظام الصحى المصرى وما له من مردود إيجابى على صحة المريض المصرى، بالإضافة إلى تطوير ودعم الخبرة المصرية للتعامل مع البلازما ومشتقاتها، فضلا عن تصنيع مشتقات البلازما طبقا لأعلى معايير الأمان والجودة العالمية، وتحقيق الريادة فى صناعة وإنتاج وتوزيع الأدوية المشتقة من البلازما فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يهدف المشروع لتوطين الصناعة ونقل هذه التكنولوجيا الدقيقة داخل مصر والتوسع فى الكشف والمسح الطبى الدورى للمواطنين.