شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لمشتقات البلازما يؤكد: التبرع بالبلازما آمن ويضمن صحة المتبرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الاستراتيجى لمشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، حيث يتم التأكد من سلامة وصحة المتبرع قبل وأثناء وبعد عملية التبرع هي أحد أهم الأولويات التي نحرص عليها.

وقال الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الاستراتيجى لمشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما إنه يتم قبول المتبرع بعد اجتياز فحص طبي شامل واختبارات معملية قبل التبرع بما يؤكد قدرته على التبرع فى كل مرة، كما يتم اتباع المعايير الدولية للصحة والسلامة والجودة في جميع مراحل عملية التبرع، لتفادي أي مخاطر صحية.

وأضاف مدير التخطيط الاستراتيجى لمشروع تحقيق الإكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما يتم التأكيد على أن المستهلكات المستخدمة في عملية التبرع تستخدم مرة واحدة فقط لكل متبرع.

وعن فوائد عمليات التبرع قال: وسيلة لمساعدة الآلاف من المرضى المصريين الذين تعتمد حياتهم على الأدوية المشتقة من البلازما علما بأن البلازما هي المصدر الوحيد لتصنيع تلك الأدوية.