شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: اصطفاف شاحنات المساعدات بالقرب من معبر رفح يصل لنحو 100 شاحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصرى فى سيناء، موقف استلام المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأكد الدكتور رائد عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استلام 30 طيارة محملة بالمساعدات من الدول لقطاع غزة عن طريق مصر، بعد فتح مطار العريش بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رائد عبد الناصر أن تخزين المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة يكون فى مخازن قرب المعبر أو مطار العريش، ومن ثم نقلها عبر سيارات تابعة للهلال الأحمر والتحالف الوطنى وحياة كريمة.

وتابع: دخل 55 شاحنة مساعدات حتى الآن لقطاع غزة عبر معبر رفح، منوها أن المساعدات معظمها يكون عبارة عن أدوية ومستلزمات غذائية، ويتم نقلها بعد التنسيق مع الهلال الأحمر فى فلسطين والقيادة السياسية فى مصر.

واختتم أمين الهلال الأحمر المصرى فى سيناء: "هناك اصطفاف لسيارات المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة يصل لنحو 100 شاحنة بالقرب من معبر رفح البري".