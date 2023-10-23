شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: عودة شاحنات المساعدات بعد تفريغ مواد الإغاثة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عودة شاحنات المساعدات بعد تفريغ مواد الإغاثة فى قطاع غزة. وفى وقت سابق أعلن مركز الإعلام الإقليمي فى يونيسيف، أن الأدوية والمستلزمات الطبية فى مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد. وأكد مركز الإعلام الإقليمى فى يونيسيف، تواصل مستمر مع الهيئات الأممية والمنظمات المحلية لوقف إطلاق النار في غزة.

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