شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل وفد ممثلى المنظمات الأممية لمناقشة توفير المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، ممثلى عدد من منظمات الأمم المتحدة (الصحة العالمية، اليونيسف)، لبحث التعاون المشترك فى تقديم المساعدات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ضم الوفد الأممى الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى بالصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والسيد جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، والدكتور ريك بريمن المدير الإقليمى للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور شيبان نائب المدير التنفيذى للعمل الإنسانى وعمليات الإمداد باليونيسيف.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون بين وزارة الصحة ومنظمتى الصحة العالمية واليونيسيف فى توفير المساعدات الطبية العاجلة لقطاع غزة فى ظل الأحداث الراهنة الذى يشهدها القطاع، وإيصالها من خلال الدولة المصرية بناءً على رغبة تلك المنظمات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش دور المنظمتين وما يقع على عاتقهما من مسئولية تجاه الأحداث فى قطاع غزة لإنقاذ حياة الأشخاص لا سيما الأطفال والنساء، حيث أكد ممثلى المنظمتين أهمية التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى توفير الاحتياجات سواء أدوية أو مستلزمات وأجهزة طبية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استعرض ما يقوم به القطاع الصحى فى مصر تجاه تلك الأحداث، من توفير شحنات طبية عاجلة، وكذلك وضع خطة استعداد مسبقة يتم تطبيقها بالمحافظات الحدودية والقريبة من معبر رفح، بالإضافة إلى استعداد جميع محافظات الجمهورية للعمل بالخطة الطبية، فى حال استقبال أى جرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد استعداد مصر الدائم لدعم الأشقاء فى غزة وفقًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى سياق متصل، تفقد الوفد الأممى غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان، حيث أوضح لهم وزير الصحة والسكان، أن الغرفة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة تطورات الأحداث، لسرعة التعامل والاستعداد المسبق للتعامل مع أي طارئ.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزير لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير لشئون الطب الوقائى، والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعايات العاجلة، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية.