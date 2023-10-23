شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الموارد المائية والري في الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تم العمل خلال العام المالي (2022/ 2023) على تنفيذ 362 مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 31 مليار جنيه .

2- تتنوع المشروعات التى يتم تنفيذها بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها ، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي .

3- تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 307 ملايين جنيه .

4- جاري تنفيذ أعمال البنية التحتية والحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 2.10 مليار جنيه.

5- يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 569 مليون جنيه.

6- يتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية بقيمة 1.10 مليار جنيه .

7- يتم تنفيذ اعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 14 مليار جنيه .

8- تم تنفيذ 186 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من حياة كريمة وجاري تنفيذ 59 عملية تأهيل بقيمة 3.30 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة .

9- تم فى اكتوبر 2022 بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه ، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 44% .