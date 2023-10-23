شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الموارد المائية والري في الصعيد والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- تم العمل خلال العام المالي (2022/ 2023) على تنفيذ 362 مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 31 مليار جنيه .
2- تتنوع المشروعات التى يتم تنفيذها بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها ، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي .
3- تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 307 ملايين جنيه .
4- جاري تنفيذ أعمال البنية التحتية والحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 2.10 مليار جنيه.
5- يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 569 مليون جنيه.
6- يتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية بقيمة 1.10 مليار جنيه .
7- يتم تنفيذ اعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 14 مليار جنيه .
8- تم تنفيذ 186 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من حياة كريمة وجاري تنفيذ 59 عملية تأهيل بقيمة 3.30 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة .
9- تم فى اكتوبر 2022 بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه ، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 44% .
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