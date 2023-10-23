انفجار أسطوانة بوتاجاز في العياط.. والحصيلة مصابان بحروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي انفجار بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة أسفر عن مصابين بحروق مساء الاثنين.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار واشتعال النيران بقرية كفر الضبعي دائرة المركز.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعومًا بسيارتي إطفاء تنسيقًا مع نائبه لقطاع إطفاء الجنوب ومأمور المركز.

تبين بالفحص والمعاينة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين بحروق متفرقة بالجسم نُقلا إلى مستشفى الحوامدية العام للعلاج.