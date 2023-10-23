بتر قدم رجل وساق شاب.. تفاصيل جديدة في انفجار "أنبوبة العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عاينت قوات الشرطة موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

تبين بالفحص والمعاينة إصابة عبد النبى سعيد 50 سنة ببتر بالقدم اليمنى وشاب يدعى (عيد 37 سنة) ببتر بالساق اليسرى وحروق متفرقة بالجسم.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار واشتعال النيران بقرية كفر الضبعي دائرة المركز.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعومًا بسيارتي إطفاء تنسيقًا مع نائبه لقطاع إطفاء الجنوب ومأمور المركز.

تبين بالفحص والمعاينة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين نُقلا إلى مستشفى الحوامدية العام للعلاج مع السيطرة على الحريق.