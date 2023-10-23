شربوا حشيش وخلَّص عليها.. تفاصيل قتل جزار لطليقته داخل شقة المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل قتل جزار لطليقته داخل شقته بالمطرية.

قبل 5 سنوات، انفصل المتهم عن زوجته سبب خلافات بينهما بدأت بتعطله عن العمل لفترات طويلة وعدم قدرته على الإنفاق عليها.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه حاول التصالح مع طليقته مرات عدة، لكنها رفضت وأقامت ضده دعاوى نفقة وأجر مسكن وحضانة أطفالهم بما يفوق طاقته.

ويوم الواقعة طلب منها هاتفيًا القدوم إلى شقته "هنعمل قعدة صُلح"، فاستجابت لطلبه، بحسب التحقيقات.

داخل الشقة، تبادل الجزار وطليقته العتاب، وتناولا الحشيش كالمعتاد، لكن سرعان ما تطور الأمر ودخلا في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بحسب أقوال المتهم في التحقيقات.

وقال المتهم في التحقيقات إنه اعتدى على طليقته بالضرب المُبرح بعدما رفضت التنازل عن الدعاوى "ضربتني بالقلم.. فانتقمت منها"، نافيًا قصده قتلها.

وصل صوت الشجار إلى الجيران، وفور دخولهم إلى الشقة لاذ المتهم بالهرب، ونقلوا المجني عليها إلى مستشفى الدمرداش حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه وبعرضه على قاضي المعارضات المختص أمر بتجديد حبسه 15 يومًا.