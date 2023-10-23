أخبار مصر

ضربات قاتلة.. خلاف بين صديقين ينتهي بجثة في عين شمس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة، اليوم الإثنين، بحبس شاب 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل صديقه "يحمل الجنسية السوداني" بعين شمس.

كشفت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم 28 سنة، وصديقه 25 سنة، بسبب خلافات مالية بينهما، فهشم المتهم رأس صديقه بعصا خشبية ما أدى لوفاته.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا