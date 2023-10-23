وزراء وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

قدم عدد من الوزراء والمسؤولين واجب العزاء، لأسرة اللواء الراحل محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي.

وتقدم العزاء السفيرة فايزة أبو النجا، ووزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفنانة التونسية لطيفة، وأميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

ورحل اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية يوم السبت الماضي، وشيع جثمان الفقيد يوم الأحد الماضي في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.