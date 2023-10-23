إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي لا يتخذ قرارات انفعالية وموقفه واضح من التوطين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه لا يجب السير خلف كارهين الدولة المصرية بخصوص فكرة التوطين، مشددًا على أن موقف مصر في هذا الإطار قاطع وثابت، وأننا لن نسمح بأي توطين في سيناء، موضحا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحا وكان موقف واحد أمام الجميع والرؤساء وليس في غرف مغلقة.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأثنين، إلى أن الشعب المصري بأكمله والقيادة السياسية على موقف واحد بخصوص رفض ومنع فكرة توطين سيناء، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لا يتخذ قرارات انفعالية ولا ينجرف وراء دعوات غير محسوبة.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد على أن سيناء خط أحمر، ولن يتخطى أحد الخط الأحمر، مشددًا على أنه كان هناك تأكيد من الجانب الفلسطيني والأردني على أن التهجير هو خط أحمر، وهناك من يتحدثون عن التوطين وهو ما ترفضه الدولة بأكملها، والحديث عن التوطين هو شئ من الاهانة واحتقار.