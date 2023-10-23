تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس ليلًا تكون لطيف في أوله، مائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت، وجود شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى، القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى، وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.