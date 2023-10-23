شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مستندات مطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العديد من الخدمات لعملائها عن طريق مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، منها خدمة إنهاء تعاقد على عداد المياه بناءً على رغبة العميل، وذلك باتباع الإجراءات والخطوات التالية:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- أخر فاتورة مصدرة للعميل.

4- أخر قراءه بالعداد عند الرفع.

ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد.

2-قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع. المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد.

3-إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن.

4-إخطار القطاع التجاري لإقفال الاشتراك.

5-إيقاف إصدار الفواتير.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أوضحت طرق التواصل مع الشركة، حال وجود شكوى من ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه، مشيرة إلى أن الشركة تتلقى الشكاوى عن طريق الخط الساخن أو من خلال خدمة العملاء، كما يلي:

*الإبلاغ عن كسر أو ضعف أو قطع المياه – الاتصال بالخط الساخن 125 – 175

– ملء النموذج الخاص بالشكاوى 1 أو 2 مع التأكد من أنّ بيانات العميل صحيحة من الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي.

– إخطار الجهة المختصة بالمعاينة وفحص الشكوى سواء الشبكة أو المعمل.

– متابعة الشكوى مع الجهة المكلفة بالمعاينة والفحص طبقا للمدد المخصصة لكل شكوى، فمثلا شكوى انقطاع المياه مدتها الزمنية 4 ساعات، وشكوى الضعف أو كسر أو تسريب أو طفح مياه تستغرق 12 ساعة، وشكوى جودة المياه تستغرق ساعتين، كمؤشرات مبدئية لحين الحصول على نتيجة المعمل.

– بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى خلال المدد المقررة يتم التواصل مع العميل وإخطاره.

*التضرر من شكوى استهلاك المياه أو قراءة خاطئة للعداد وحال وجود شكوى بشأن التضرر من استهلاك المياه أو قراءة عداد المياه أو الخطأ في الاسم أو العنوان يتم اتباع الخطوات التالية:

– الاتصال بالخط الساخن 125.

– يمنح العميل رقم انتظار ونموذج الشكاوى.

– تسجيل بيانات العمل والتأكد منها من خلال البيانات على الحاسب.

– تحرير طلب فحص عداد – معاينة على الطبيعة – وإصدار إذن دفع فحص العداد وتوجيه العميل للخزينة للسداد.

– تحصيل قيمة فحص العداد من العميل.

– إصدار إيصال السداد من أصل و3 نسخ.

– تسليم العميل صورة إيصال السداد للمغادرة في انتظار رفع العداد للفحص.

-إرسال صورة من إيصال السداد لموظف الشباك.

– بعد استلام صورة من إيصال السداد يتم تسجيل طلب الفحص بالسجل.

– فحص العداد واستلام نتيجة الفحص

– التواصل مع العميل وإخطاره بنتيجة الفحص وطلب حضورة لخدمة العملاء إذا لزم الأمر مثل سداد ثمن عداد جديد أو سداد تسوية.